Гордеева Анна Ивановна
6.0
0

Гастроэнтеролог
Стаж 20 лет / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Гастроэнтерология", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-гастроэнтеролог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57Д
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
