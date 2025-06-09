  1. Главная
Горбунова Татьяна Валерьевна
Горбунова Татьяна Валерьевна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 26 лет
Информация о враче
Образование
  • Диплом ВГМУ, 1998 г, специальность «Педиатрия»
  • Интернатура – ВГМУ , 1998 – 1999 гг, специальность «Педиатрия»
  • Диплом ПП ВГМУ, 2010 г, специальность «Ультразвуковая диагностика»
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат АНО ДПО «Санкт-Петербургский Межотраслевый Институт Повышения Квалификации», 2020 г, специальность «Ультразвуковая диагностика», действует до 09.06.2025
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
ул. Луговая, 65
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
