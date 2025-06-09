Врачи
Горбунова Татьяна Валерьевна
6.3
1
Горбунова Татьяна Валерьевна
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 26 лет
Информация о враче
Образование
Диплом ВГМУ, 1998 г, специальность «Педиатрия»
Интернатура – ВГМУ , 1998 – 1999 гг, специальность «Педиатрия»
Диплом ПП ВГМУ, 2010 г, специальность «Ультразвуковая диагностика»
Курсы повышения квалификации
Сертификат АНО ДПО «Санкт-Петербургский Межотраслевый Институт Повышения Квалификации», 2020 г, специальность «Ультразвуковая диагностика», действует до 09.06.2025
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
Доступна онлайн запись
ул. Луговая, 65
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
