Горбатюк Нина Георгиевна
6.0
0
Горбатюк Нина Георгиевна
Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинико-диагностический центр
Владивосток, ул. Светланская, 131
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов
Запись по телефону
