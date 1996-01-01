  1. Главная
Горбатенко Александр Николаевич
Горбатенко Александр Николаевич

Кардиолог, Терапевт
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Сибирский государственный медицинский университет г. Томск, лечебный факультет, 1994 г
  • Клиническая интернатура медицинского состава ТОФ г. Владивосток по терапии, 1996-1998 гг
  • Клиническая интернатура медицинского состава ТОФ г. Владивостока по кардиологии, 2004-2006 гг
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ г. Хабаровск «Вопросы кардиологии», 2006 г
  • ДВГМУ г. Хабаровск «Вопросы кардиологии», 2011 г
  • ИПК СЗ МЗ ХК г. Хабаровск «Кардиология», 2015 г
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • С 1994 по 2001 г работала врачом терапевтом, затем заведовал поликлиническим отделением в/ч Мин Обороны РФ
  • С 2001 по 2016 год работал врачом терапевтом и заведующим терапевтического отделения В/ МО РФ
  • С 2004 по 2016 год являлся главным нештатным кардиологом госпиталя г. Хабаровск
Адреса и стоимость приёма
Профи Клиник
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
Кардиолог
2500 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
2000 р
