
Горбатенко Александр Николаевич
Горбатенко Александр Николаевич
Кардиолог
,
Терапевт
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Сибирский государственный медицинский университет г. Томск, лечебный факультет, 1994 г
Клиническая интернатура медицинского состава ТОФ г. Владивосток по терапии, 1996-1998 гг
Клиническая интернатура медицинского состава ТОФ г. Владивостока по кардиологии, 2004-2006 гг
Факультет повышения квалификации ДВГМУ г. Хабаровск « Организация здравоохранения и общественное здоровье, врач организатор здравоохранения», 2012 г
Курсы повышения квалификации
ДВГМУ г. Хабаровск «Вопросы кардиологии», 2006 г
ДВГМУ г. Хабаровск «Вопросы кардиологии», 2011 г
ИПК СЗ МЗ ХК г. Хабаровск «Кардиология», 2015 г
ИПК СЗ МЗ ХК г. Хабаровск «Школа по сердечной недостаточности», 2015 г
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
С 1994 по 2001 г работала врачом терапевтом, затем заведовал поликлиническим отделением в/ч Мин Обороны РФ
С 2001 по 2016 год работал врачом терапевтом и заведующим терапевтического отделения В/ МО РФ
С 2004 по 2016 год являлся главным нештатным кардиологом госпиталя г. Хабаровск
Работал также врачом-терапевтом приемного отделения КГБУЗ «ВКБ № 1» г. Владивостока
Адреса и стоимость приёма
Профи Клиник
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
Кардиолог
2500 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
2000 р
0 отзывов
