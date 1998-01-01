  1. Главная
Горбаренко Родион Сергеевич
6.6
2

Нейрохирург
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Нейрохирургия. Сертификационный цикл", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-нейрохирург,Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57 кор. 2
Первичный приём взрослых
Нейрохирург
По запросу
