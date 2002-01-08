Горбач Татьяна Александровна
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Клиническая неврология;
нейродегенеративные заболевания;
когнитивные расстройства;
сосудистые заболевания головного мозга;
восстановительная медицина, в т.ч. после инсультов, травм головы, позвоночника, нервных сплетений;
заболевания опорно-двигательного аппарата: остеохондрозы, спондилоартрозы и пр., в т.ч. реабилитация после операций на позвоночнике;
ботулинотерапия (Диспорт);
головные боли;
головокружения;
невротические расстройства;
расстройства сна
нейродегенеративные заболевания;
когнитивные расстройства;
сосудистые заболевания головного мозга;
восстановительная медицина, в т.ч. после инсультов, травм головы, позвоночника, нервных сплетений;
заболевания опорно-двигательного аппарата: остеохондрозы, спондилоартрозы и пр., в т.ч. реабилитация после операций на позвоночнике;
ботулинотерапия (Диспорт);
головные боли;
головокружения;
невротические расстройства;
расстройства сна
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Загрузка комментариев...