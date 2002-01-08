  1. Главная
Горбач Татьяна Александровна
8.8
7

Горбач Татьяна Александровна

Невролог (невропатолог)
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет, 1997 г.окончания
  • Клиническая ординатура по неврологии, 1997-1999 гг.
  • Защита кандидатской диссертации на тему: "Принципы диагностики внутричерепных сосудистых мальформаций на догеморрагическом этапе", 2004 г.
Курсы повышения квалификации
  • СЦ «Неврология» 144 ч, Российская Медицинская Академия последипломного образования (РМАПО), г. Москва, 16.04.04-17.05.04 гг.
  • СЦ «Неврология» 144 ч, РМАПО, г. Москва, 16.04.09-15.05.09 гг.
  • СЦ «Неврология» 144 ч, РМАПО, г. Москва, 12.05.14-09.06.14 гг.
Участие в ассоциациях

Опыт работы
  • Клиническая ординатура по неврологии, 1997-1999 гг.
  • Временно врач-невролог поликлиники УДВ ПК, 10.08.99-05.11.99 гг.
  • Врач-невролог МО ДВО РАН, 10.11.99-08.07.11 гг. с 12.2000 г. невролог стационара
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
7 отзывов

