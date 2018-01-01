Врачи
Горбач Наталья Александровна
6.3
1
Горбач Наталья Александровна
Лор (оториноларинголог)
Стаж 7 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
2018 г. — Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия). Базовое образование.
2020 г. — Тихоокеанский государственный медицинский университет (оториноларингология). Ординатура.
Курсы повышения квалификации
2019 г. — VIII Петербургский форум оториноларинголов России
2021 г. — «Методика КТ в отоларингологии»
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
пр-т Красного Знамени, 156
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
1 отзыв
