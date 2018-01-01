  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Горбач Наталья Александровна
Горбач Наталья Александровна
6.3
1

Горбач Наталья Александровна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 7 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • 2018 г. — Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия). Базовое образование.
  • 2020 г. — Тихоокеанский государственный медицинский университет (оториноларингология). Ординатура.
Курсы повышения квалификации
  • 2019 г. — VIII Петербургский форум оториноларинголов России
  • 2021 г. — «Методика КТ в отоларингологии»
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
пр-т Красного Знамени, 156
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи