Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Гонохова Вера Андреевна
6.0
0
Гонохова Вера Андреевна
Кардиолог
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Заслуженный врач России
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, врач-лечебник, 1977 г. окончания
Интернатура, Терапия, ВГМИ, МСЧ Дальзавода, 1979 г.
Курсы повышения квалификации
ПП Клиническая кардиология, Новокузнецкий ГИДУВ, 1983 г.
Сертификат Кардиология, ГМУ им.Мечникова, 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
пр-т Океанский, 48А
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1800 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
1500 р
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Столина
Марина Львовна
Кардиолог
,
Педиатр
7.0
4
Записаться
Рябухина
Екатерина Васильевна
Кардиолог
,
Педиатр
6.9
3
Записаться
Шацкова
Тамара Михайловна
Кардиолог
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...