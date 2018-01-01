  1. Главная
Гонохова Вера Андреевна
6.0
0

Гонохова Вера Андреевна

Кардиолог
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, врач-лечебник, 1977 г. окончания
  • Интернатура, Терапия, ВГМИ, МСЧ Дальзавода, 1979 г.
Курсы повышения квалификации
  • ПП Клиническая кардиология, Новокузнецкий ГИДУВ, 1983 г.
  • Сертификат Кардиология, ГМУ им.Мечникова, 2018 г.
Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
пр-т Океанский, 48А
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1800 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
1500 р
