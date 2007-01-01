  1. Главная
Ким (Гончарук) Виктория Сандровна
Ким (Гончарук) Виктория Сандровна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург, Стоматолог-эндодонт
Стаж 16 лет
  • ВГМУ, 2007 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Стоматология общей практики", 2007-2008 гг.
  • Повышение квалификации "Стоматология терапевтическая", ФМБА России, 2011 г.
  • Стажировка на кафедре клинической стоматологии и имплантологии ФГОУП ДПО, г. Москва, 2011 г.
  • Сертификат "Стоматология терапевтическая", ТГМУ, 2015 г.
  • Врач стоматолог, George Dental Group, 2008-2009 гг.
  • Врач стоматолог общей практики, George Dental Group, 2009-2012 гг.
  • Врач стоматолог-терапевт, George Dental Group, с 2012 г. по 02.2020 г.
Еще 1
D’esten
ул. Прапорщика Комарова, 58
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-эндодонт
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
1000 р
22 отзыва

