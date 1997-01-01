  1. Главная
Гончарук Светлана Петровна
6.9
3

Педиатр
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 1990 г. окончания
  • Интернатура, Хасанская ЦРБ, 1990 - 1991 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-педиатр, Дальневосточное морское пароходство, отдел детских учреждений, 1991 - 1997 гг.
  • Врач-педиатр, Детская поликлиника №12, 1998 - 2012 гг.
  • Врач-педиатр, Детская клиника Алёнка, с 2012 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Алёнка
ул. Некрасовская, 90
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
3 отзыва

