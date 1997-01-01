Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Гончарук Светлана Петровна
6.9
3
Гончарук Светлана Петровна
Педиатр
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 1990 г. окончания
Интернатура, Хасанская ЦРБ, 1990 - 1991 гг.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-педиатр, Дальневосточное морское пароходство, отдел детских учреждений, 1991 - 1997 гг.
Врач-педиатр, Детская поликлиника №12, 1998 - 2012 гг.
Врач-педиатр, Детская клиника Алёнка, с 2012 г. - по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Алёнка
ул. Некрасовская, 90
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
3 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Шорохова
Ирина Васильевна
Педиатр
7.8
6
Записаться
Хомутова
Татьяна Владимировна
Педиатр
,
УЗИ-специалист
8.6
11
Записаться
Колесникова
Валентина Петровна
Педиатр
7.3
5
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...