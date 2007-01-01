Врачи
Гончарук Роман Анатольевич
8.1
7
Хирург
Стаж 16 лет / Кандидат медицинских наук
Работает на комплексе DaVinci Si с 2014 года (опухолевые заболевания толстой и прямой кишки, опухолевые заболевания желудка, вмешательства при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни).
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2007 г. окончания
Клиническая ординатура на кафедре факультетской хирургии ТГМУ, 2007 - 2008 гг.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Эндоскопия"
Обучение в центре IRCAD по циклу роботической хирургии, г.Страсбург, Франция, 2014 г.
Первичная переподготовка по специальности "Онкология", 2015 г.
Обучение в центре CCI, г. Шанхай, Китай, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
ПримаМед
пр-т 100-летия Владивостока, 50
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
7 отзывов
Запись по телефону
