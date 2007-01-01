  1. Главная
Гончарук Роман Анатольевич
8.1
7

Хирург
Стаж 16 лет / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2007 г. окончания
  • Клиническая ординатура на кафедре факультетской хирургии ТГМУ, 2007 - 2008 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Эндоскопия"
  • Обучение в центре IRCAD по циклу роботической хирургии, г.Страсбург, Франция, 2014 г.
  • Первичная переподготовка по специальности "Онкология", 2015 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
ПримаМед
пр-т 100-летия Владивостока, 50
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
7 отзывов

