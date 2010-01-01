Врачи
Гончарова Ирина Аркадьевна
6.0
0
Гончарова Ирина Аркадьевна
Стоматолог-терапевт
Стаж 12 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Стоматологический факультет, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификаты о профессиональной подготовке «Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова», г. Санкт-Петербург
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Тридент
ул. Калинина, 283А
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
