Гончаров Андрей Владимирович
9.9
15

Гончаров Андрей Владимирович

Онколог, Хирург, Онколог-маммолог, Химиотерапевт (онколог-химиотерапевт), Главный врач, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 12 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, "Педиатрия", 2009 г. окончания
  • Клиническая ординатура по онкологии, г. Владивосток, 2009 - 2011 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Практический курс обучения работе с вакуумной установкой Маммотом под контролем ультразвукового изображения, 2014 г.
  • Тематическая школа "Актуальные вопросы диагностики и терапии злокачественных глиом", г. Иркутск, 2013 г.
  • Тематическая школа "Актуальные вопросы диагностики и терапии злокачественных глиом", г. Иркутск, 2013 г.
Еще 10
Участие в ассоциациях
  • Ежегодная научно-практическая конференция с международным участием "Ранняя диагностика и лечение рака молочных желез"
  • II Ежегодный конгресс Российского общества онкомаммологов (РООМ). Инновации в диагностике и лечения РМЖ (с сессией докладов зарубежных ученых), 2015 г.
  • II Ежегодный конгресс Российского общества онкомаммологов (РООМ). Инновации в диагностике и лечения РМЖ (с сессией докладов зарубежных ученых), 2015 г.
Еще 6
Опыт работы
  • Врач онколог-маммолог, ООО "Маммологический центр", 2012 г. – по настоящее время
  • Врач онколог, ООО "Пасифик интернешнл хоспитал", 2019 - по настоящее время
  • Главный врач, врач онколог, онколог-маммолог, врач УЗД, ООО "Приморский центр амбулаторной хирургии и онкологии", 2018 - 2019 гг.
Адреса и стоимость приёма
Маммологический центр
ул. Калинина, 17В
Первичный приём взрослых
Онколог-маммолог
По запросу
Онколог
По запросу
Пасифик Интернешенл Хоспитал
ул. Запорожская, 77
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
