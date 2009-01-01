Гончаров Андрей Владимирович

Практический курс обучения работе с вакуумной установкой Маммотом под контролем ультразвукового изображения, 2014 г.

Практический курс обучения работе с вакуумной установкой Маммотом под контролем ультразвукового изображения, 2014 г.

Тематическая школа "Актуальные вопросы диагностики и терапии злокачественных глиом", г. Иркутск, 2013 г.