Гончаров Андрей Владимирович
Онколог, Хирург, Онколог-маммолог, Химиотерапевт (онколог-химиотерапевт), Главный врач, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 12 лет
Врач-онколог, химиотерапевт, маммолог, хирург, врач ультразвуковой диагностики – проводит консультации по поводу различных заболеваний: мастопатии, доброкачественных и злокачественных новообразованиях, первичная диагностика опухолевых заболеваний, пункция (ТАБ) и биопсия щитовидной железы, молочных желез и других органов, проведено более 1000 биопсий различных органов под УЗИ-контролем, химиотерапия при злокачественных опухолях, таргетная терапия, оперативное лечение при опухолях кожи, молочных желез и других органов. Удаление фиброаденом методом вакуумной аспирационной тотальной биопсии на аппаратах Mammotome и EnCore
Адреса и стоимость приёма
ул. Калинина, 17В
Первичный приём взрослых
Онколог-маммолог
По запросу
Онколог
По запросу
ул. Запорожская, 77
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
