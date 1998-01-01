  1. Главная
Гончар Лидия Валерьевна
6.0
0

Гончар Лидия Валерьевна

Терапевт
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Опыт работы

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Леонова, 21А
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
