Шапкина (Гончар) Елена Юрьевна
6.0
0

Шапкина (Гончар) Елена Юрьевна

Кардиолог, Терапевт
Стаж 11 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2009 г. окончания
  • Интернатура по специальности Терапия, 2009 - 2010 гг.
  • Ординатура по специальности Терапия, 2010 - 2012 гг.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Кардиология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Доступна онлайн запись
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
Терапевт
По запросу
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 2
