Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Шапкина (Гончар) Елена Юрьевна
6.0
0
Шапкина (Гончар) Елена Юрьевна
Кардиолог
,
Терапевт
Стаж 11 лет
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2009 г. окончания
Интернатура по специальности Терапия, 2009 - 2010 гг.
Ординатура по специальности Терапия, 2010 - 2012 гг.
Аспирантура "Фармакология. Клиническая фармакология", 2013 - 2016 гг.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Кардиология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Доступна онлайн запись
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
Терапевт
По запросу
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 2
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Якушина
Мария Александровна
Гастроэнтеролог
,
Терапевт
,
Профпатолог
7.4
5
Записаться
Геладзе
Андрей Ревазович
Кардиолог
,
Врач функциональной диагностики
,
Аритмолог
7.8
7
Записаться
Кривенко
Людмила Евгеньевна
Ревматолог
,
Терапевт
7.7
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...