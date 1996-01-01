Врачи
Гоман Валерия Альбертовна
Гоман Валерия Альбертовна
Педиатр
Стаж 28 лет / Врач второй категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1996 г. окончания
Интернатура по педиатрии, 1997-1998 гг.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 6
Загрузка комментариев...