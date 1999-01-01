  1. Главная
Гольник Наталья Владимировна
6.6
2

Педиатр
Стаж 26 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский Университет, педиатрия, 1993-1999гг
Курсы повышения квалификации
  • СЦ «Актуальные вопросы неонатологии», ФПК ВГМУ, 2002г.
  • ТУ «Вопросы диагностики, терапии, аллергопатологии и клинической иммунологии», ФПК ВГМУ, 2003 г.
  • ПК «Подростковая медицина», ВГМУ, 2003 г.
Еще 3
Участие в ассоциациях
  • Союз педиатров России
Опыт работы
  • Клиническая интернатура КДКБ №1, ВГМУ, ассистент кафедры педиатрии, 1999-2000 гг.
  • МУЗ «Детское мед объединение №2» врач педиатр ДШО, 2000-2005 гг.
  • Врач-педиатр, Детская клиника «Аленка» г. Владивостока 2005-2019 гг.
Адреса и стоимость приёма
Цветы Жизни
Доступна онлайн запись
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
