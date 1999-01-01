Гольник Наталья Владимировна
Стаж 26 лет
Принимает детей
Врач педиатр. Занимается наблюдением детей от рождения до 18 лет: проведение вакцинации с учетом индивидуальных особенностей ребенка, уход за новорожденным, сохранение грудного вскармливания, введение прикормов, лечение и профилактика острых и хронических заболеваний, проблема часто и длительно болеющих детей
Адреса и стоимость приёма
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Педиатр
