Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Голубева Любовь Николаевна
6.0
0
Голубева Любовь Николаевна
Хирург
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1975 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Хирургия", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Криницкий
Александр Сергеевич
Мануальный терапевт
,
Невролог (невропатолог)
,
Остеопат
,
Хирург
7.7
23
Записаться
Митряшов
Константин Владимирович
Пластический хирург
,
Хирург
,
Травматолог-ортопед
8.6
1
Записаться
Каргиева
Наталья Григорьевна
УЗИ-специалист
,
Хирург
,
Анестезиолог-реаниматолог
7.4
5
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...