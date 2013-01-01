  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Голубчик Елена Ивановна
Голубчик Елена Ивановна
6.0
0

Голубчик Елена Ивановна

Нарколог
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Психиатрия-наркология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевой наркологический диспансер
ул. Гоголя, 35
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи