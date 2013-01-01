Голуб Алексей Сергеевич
Стаж 8 лет
Хирургический прием: удаление любой сложности, закрытие рецессий десны, увеличение клинической коронки зуба. Ортопедический прием: съемное (пластинчатое и бюгельное) и несъемное протезирование любой сложности. Протезирование на имплантах, безметалловые конструкции.
ул. Русская, 55А
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
