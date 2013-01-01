  1. Главная
Голуб Алексей Сергеевич
Голуб Алексей Сергеевич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 8 лет
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, квалификация "Врач-стоматолог", 2012 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Стоматология общей практики", ТГМУ, 2013 г.
  • ТГМУ, первичная специализация "Стоматология ортопедическая", 2015 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Стоматология общей практики", ТГМУ, 2013 г.
  • "Микроимплантация C-Tech", г. Владивосток, 2015 г.
  • Мастер-класс "Plasmolifting в стоматологии" М.В. Овечкина, г. Владивосток, 2016 г.
Опыт работы
  • Стоматолог-ортопед, стоматология "Улыбка", августа 2013 - май 2016
  • Стоматолог-ортопед, стоматология Сона Плюс II, май 2016 - сентябрь 2017
  • Врач-стоматолог общей практики, ООО "Деал-С", февраль 2015 - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Деал-С
ул. Русская, 55А
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
