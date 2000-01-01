Головко Ольга Германовна

  1. Главная
6.3
1

Уролог
Стаж 22 года
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2000 г. окончания
  • Клиническая интернатура по специальности дерматовенерология, ВГМУ, 2000 - 2001 гг.
  • Клиническая ординатура, по специальности урология, ВГМУ, 2004 -2006 гг.
Курсы повышения квалификации
  • ПП "Хирургия", ВГМУ, 2003 г.
  • Профессиональная переподготовка по ПП «Хирургия», 2004 г.
  • Повышение квалификации «Дерматовенерология», 2008 г.
Участие в ассоциациях
  • Член Всероссийской ассоциации урологов
  • Член Всероссийской ассоциации дерматовенерологов
Опыт работы
  • Дерматовенеролог, Кожно-венерологический диспансер, 2001 - 2005 гг.
  • Дерматовенеролог, «Санас», 2005 - 2006 гг.
  • Уролог, «Центр патологии мочеиспускания», 2011 - 2016 гг.
Адреса и стоимость приёма
Центр патологии мочеиспускания
ул. Посьетская, 32
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
1 отзыв

