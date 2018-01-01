  1. Главная
Головко Арсений Александрович

Челюстно-лицевой хирург
Стаж 4 года
Информация о враче
Образование
  • Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова 2018 г. Стоматология 
  • Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова 2022 г. Челюстно-лицевая хирургия
Опыт работы
  • Стоматология «Лайф» 2024 г. — н. в. Стоматолог-хирург
Адреса и стоимость приёма
Life
Владивосток, пер. Краснознаменный, 12
Первичный приём взрослых
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
