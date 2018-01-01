Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Головко Арсений Александрович
6.0
0
Головко Арсений Александрович
Челюстно-лицевой хирург
Стаж 4 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова 2018 г. Стоматология
Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова 2022 г. Челюстно-лицевая хирургия
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Стоматология «Лайф» 2024 г. — н. в. Стоматолог-хирург
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Life
Владивосток, пер. Краснознаменный, 12
Первичный приём взрослых
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Фуксман
Алексей Анатольевич
Челюстно-лицевой хирург
6.0
0
Записаться
Одинцова
Лариса Львовна
Челюстно-лицевой хирург
6.5
5
Записаться
Едранов
Сергей Сергеевич
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
,
Челюстно-лицевой хирург
8.4
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...