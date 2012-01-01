Врачи
Владивостока
Головина Раиса Михайловна
6.0
0
Головина Раиса Михайловна
Терапевт
Стаж 34 года
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1991 г. окончания
Интернатура по специальности "Терапия", 1991-1992 гг.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", ВГМУ, 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 4
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов
