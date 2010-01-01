  1. Главная
Головина Олеся Сергеевна
Головина Олеся Сергеевна

Невролог (невропатолог), Ботулинотерапевт
Стаж 15 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, лечебное дело, 2009 г. окончания
  • Интернатура СПбГМУ им. Павлова, 2009 - 2010 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат на право применения препарата "Lantox" (Botulinum Toxin Type A) в клинической практике, г. Санкт-Петербург, 2010 г.
  • Неврологическая школа "Головные боли. Мигрень", г.Санкт-Петербург, 2011 г.
  • Образовательная программа "Умеренные когнитивные расстройства: клиника, диагностика, лечение", г. Владивосток, 2011 г.
Участие в ассоциациях
  • Участие во Всероссийской неинтервенционной наблюдательной программе "Изучение практики применения Фенотропила у пациентов, страдающих хронической ишемией мозга", 2013 г.
  • Участие в научно-образовательной конференции Всероссийского Форума Экспертов "Академия боли" по проблемам диагностики и лечения болевых синдромов, сосудистых когнитивных нарушений и тревожно-депрессивных расстройств, г. Владивосток, 2015 г.
  • Участие в научно-образовательной конференции Всероссийского Форума Экспертов «Академия боли плюс» по проблемам диагностики, лечения болевых синдромов и методам обследования и реабилитации пациентов с головокружением, г.Владивосток, 2016 г.
Опыт работы
  • Врач интер, ГКБ №2, отделение неврологии, г. Санкт- Петербург, 2009 - 2010 гг.
  • Врач-невролог, Поликлиника №49, г. Санкт- Петербург, 2010 - 2011 гг.
  • Врач-невролог, ККБ №1, отделение неврологии, г. Владивосток, 2011 - 2012 гг.
Адреса и стоимость приёма
Мед эксперт
ул. Русская, 5Б
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Ботулинотерапевт
По запросу
