Головина Олеся Сергеевна
Стаж 15 лет
Занимается вопросами лечения и профилактики головной боли, мигрени, когнитивными нарушениями, включая деменцию, болевыми синдромами в вертеброневрологии, расстройствами сна, лечение тревожных и депрессивных расстройства, лечение головокружений, полиневропатий, владеет навыками лечебно-медикаментозных блокад с целью снятия острых болевых синдромов и профилактики осложнений, применяет метод Plasmolifting, ботулинотерапию.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Русская, 5Б
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Ботулинотерапевт
По запросу
Загрузка комментариев...