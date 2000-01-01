  1. Главная
Головина Олеся Борисовна
Головина Олеся Борисовна

Уролог-андролог
Стаж 24 года / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2000 г. окончания
  • Клиническая интернатура по детской хирургии, ВГМУ, г. Владивосток, 2000 - 2001 гг.
Курсы повышения квалификации

Участие в ассоциациях
  • Член интернет форума урологов
Опыт работы
  • Детский уролог-андролог, Краевая детская клиническая больница №1, 2003 г. - по настоящее время
  • Доцент кафедры детских хирургических болезней, ТГМУ, 2013 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Первичный приём детей
Уролог-андролог
По запросу
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём детей
Уролог-андролог
По запросу
Первичный приём взрослых
Уролог-андролог
По запросу
2 отзыва

