Головина Олеся Борисовна
Стаж 24 года / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Опытный специалист по вопросам нарушения мочеиспускания у детей и подростков: недержание мочи, воспалительные заболевания, пузырно-мочеточниковый рефлюкс, все виды пороков развития мочеполовой системы, гидронефроз, рефлюкс-нефропатия. Производит операции на органах моче-половой системы при таких патологиях и заболеваниях, как фимоз, короткая уздечка, сперматоцеле, водянка яичек, крипторхизм, варикоцеле, гидронефроз, новообразования в области гениталий и др. На ее счету более 35 печатных работ,
Адреса и стоимость приёма
пр-т Острякова, 27
Первичный приём детей
Уролог-андролог
По запросу
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём детей
Уролог-андролог
По запросу
Первичный приём взрослых
Уролог-андролог
По запросу
