Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Головин Игорь Юрьевич
9.6
13
Головин Игорь Юрьевич
Стоматолог
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
,
Челюстно-лицевой хирург
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокский Государственный Медицинский Университет, 2008 г. окончания
Интернатура по специальности «стоматология общей практики» в СЗГМА им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург, 2008 - 2009 гг.
Клиническая ординатура по специальности челюстно-лицевая хирургия в Северо-Западном медицинском университете им. Мечникова, г. Санкт-Петербург, 2009 - 2011 гг.
Курсы повышения квалификации
Участник 1 международной конференции по стоматологии детского возраста «Стоматология ранимого возраста», г. Санкт-Петербург, 2008 г.
Теоретический и практический курс дентальной имплантации, г. Санкт-Петербург, 2011 г.
Курс по дентальной имплантации «Интегрированный подход к достижению идеального эстетического результата на имплантатах», г. Владивосток, 2013 г.
Участник конференции «Advanced prosthetic techniques in implantology», г. Владивосток, 2014 г.
Участие в обучающем тренинге «Биодеградируемые имплантаты в травматологии и ортопедии», 2014 г.
Участие в курсе "AOCMF Multispeciality Course" Comprehensive Facial Trauma Management, Hong Kong, 2014 г.
Курс «Современные возможности ортодонтии и ортогнатической хирургии», г. Санкт-Петербург, 2014 г.
Участие в лекционно-практическом курсе «Сложные клинические ситуации в имплантологии и хирургии пародонта, пути их решения с помощью современных биоматериалов», 2015 г.
Мастер-класс «Plasmolifting в стоматологии», 2015 г.
Практический курс "Заболевания и повреждения височно-нижнечелюстного сустава", г. Москва, 2016 г.
Лекционно-практический курс "Пластика мягких тканей в области имплантатов", г. Владивосток, 2017 г.
Лекционно-практический курс "Регенеративные технологии в дентальной имплантологии", г. Владивосток, 2017 г.
Семинар "Современные аспекты диагностики и лечения больных с зубо-челюстными аномалиями. Ортогнатическая хирургия", г. Москва, 2017 г.
Мастер-класс "Мукогингивальная хирургия вокруг зубов", г. Москва, 2017 г.
Стажировка в Department of Oral & Craniomaxillofacial Surgery Shanghai Ninth People’s Hospital, г. Шанхай, КНР, 2018 г.
Еще 12
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач стоматолог-хирург, отделение челюстно-лицевой хирургии, Ленинградская Областная Клиническая Больница, г. Санкт-Петербург, 2010 - 2011 гг.
Врач челюстно-лицевой хирург, отделение челюстно-лицевой хирургии, ГБУЗ ККБ №2 (бывшая больница рыбаков), 2011 - 2014 гг.
Врач челюстно-лицевой хирург, ГАУЗ «ККЦ СВМП», 2014 - 2017 гг.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Ортодонтикс групп
ул. Захарова, 5
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
13 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Оконская
Юлия Игоревна
Лор (оториноларинголог)
,
Пластический хирург
,
Челюстно-лицевой хирург
10
38
Записаться
Крылова
Диана Юрьевна
Стоматолог
9.0
10
Записаться
Алимов
Владимир Викторович
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
7.8
6
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...