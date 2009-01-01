  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Головин Игорь Юрьевич
Головин Игорь Юрьевич
9.6
13

Головин Игорь Юрьевич

Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский Университет, 2008 г. окончания
  • Интернатура по специальности «стоматология общей практики» в СЗГМА им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург, 2008 - 2009 гг.
  • Клиническая ординатура по специальности челюстно-лицевая хирургия в Северо-Западном медицинском университете им. Мечникова, г. Санкт-Петербург, 2009 - 2011 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Участник 1 международной конференции по стоматологии детского возраста «Стоматология ранимого возраста», г. Санкт-Петербург, 2008 г.
  • Теоретический и практический курс дентальной имплантации, г. Санкт-Петербург, 2011 г.
  • Курс по дентальной имплантации «Интегрированный подход к достижению идеального эстетического результата на имплантатах», г. Владивосток, 2013 г.
Еще 12
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач стоматолог-хирург, отделение челюстно-лицевой хирургии, Ленинградская Областная Клиническая Больница, г. Санкт-Петербург, 2010 - 2011 гг.
  • Врач челюстно-лицевой хирург, отделение челюстно-лицевой хирургии, ГБУЗ ККБ №2 (бывшая больница рыбаков), 2011 - 2014 гг.
  • Врач челюстно-лицевой хирург, ГАУЗ «ККЦ СВМП», 2014 - 2017 гг.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Ортодонтикс групп
ул. Захарова, 5
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
13 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи