Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Голованева Светлана Ивановна
5.7
1
Голованева Светлана Ивановна
Психиатр-нарколог
Стаж 31 год / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, педиатрический факультет, 1989 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Психиатрия-наркология", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевой наркологический диспансер
ул. Станюковича, 53
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Степаненко
Елена Николаевна
Психиатр-нарколог
6.0
0
Записаться
Ковалев
Игорь Анатольевич
Психиатр
,
Психолог
,
Психотерапевт
,
Психиатр-нарколог
,
Зав. отделением
9.8
18
Записаться
Чумарина
Светлана Хамзаевна
Психиатр-нарколог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...