  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Головачева Валентина Дмитриевна
Головачева Валентина Дмитриевна
6.3
1

Головачева Валентина Дмитриевна

Терапевт
Стаж не указан
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Мед эксперт
ул. Русская, 5Б
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи