Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Гололобова Галина Николаевна
6.0
0
Гололобова Галина Николаевна
Врач клинической лабораторной диагностики
,
Зав. лабораторией
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", ВГМУ, 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Заведующая лабораторией, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Пятнадцатая, 2
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Русова
Наталья Николаевна
Врач клинической лабораторной диагностики
6.3
1
Записаться
Мельник
Валентина Михайловна
Врач клинической лабораторной диагностики
6.0
0
Записаться
Воробьева
Анна Андреевна
Врач клинической лабораторной диагностики
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...