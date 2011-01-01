  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Гололобова Галина Николаевна
Гололобова Галина Николаевна
6.0
0

Гололобова Галина Николаевна

Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. лабораторией
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", ВГМУ, 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Заведующая лабораторией, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Пятнадцатая, 2
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи