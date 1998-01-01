Врачи
Голодная Татьяна Викторовна
6.3
1
Голодная Татьяна Викторовна
Хирург
,
Зав. отделением
Стаж 25 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 1998 г. окончания
Ординатура по специальности "Хирургия", ВГМУ, 2000 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Хирургия", ТГМУ, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
1 отзыв
