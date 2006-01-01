  1. Главная
Голодная Ольга Николаевна
Голодная Ольга Николаевна

Гастроэнтеролог
Стаж 47 лет
Информация о враче
Образование
  • 1976г - Владивостокский медицинский институт по специальности "Лечебное дело"
  • 1977г - Интернатура по специальности "Терапия" на базе Владивостокского Государственного медицинского университета
Курсы повышения квалификации
  • 2006г - Профессиональная переподготовка по специальности "Гастроэнтерология", Владивостокский Государственный медицинский университет
  • 2011г - Повышение квалификации по специальности "Гастроэнтерология", Владивостокский Государственный медицинский университет
  • 2016г - Повышение квалификации по специальности "Гастроэнтерология" с выдачей сертификата специалиста, ГБОУ ВПО "Тихоокеанский Государственный медицинский университет"
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
РЖД-Медицина
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
3070 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
2330 р
8 отзывов

