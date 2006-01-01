Врачи
Голодная Ольга Николаевна
7.8
8
Голодная Ольга Николаевна
Гастроэнтеролог
Стаж 47 лет
Информация о враче
Образование
1976г - Владивостокский медицинский институт по специальности "Лечебное дело"
1977г - Интернатура по специальности "Терапия" на базе Владивостокского Государственного медицинского университета
Курсы повышения квалификации
2006г - Профессиональная переподготовка по специальности "Гастроэнтерология", Владивостокский Государственный медицинский университет
2011г - Повышение квалификации по специальности "Гастроэнтерология", Владивостокский Государственный медицинский университет
2016г - Повышение квалификации по специальности "Гастроэнтерология" с выдачей сертификата специалиста, ГБОУ ВПО "Тихоокеанский Государственный медицинский университет"
2021г - Повышение квалификации по специальности "Гастроэнтерология", ФБОУ ВО "Тихоокеанский государственный медицинский университет"
До 2025г - Сертификат по специальности "Гастроэнтерология" № 1177181069616
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
РЖД-Медицина
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
3070 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
2330 р
