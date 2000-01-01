  1. Главная
Голодная Елена Валерьевна
Голодная Елена Валерьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 25 лет / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Медико-профилактическое дело, Врач-гигиенист, Эпидемиолог, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка "Клиническая лабораторная диагностика", ВГМУ, 2007 г.
  • Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", ВГМУ, 2000 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
ул. Крыгина, 17
