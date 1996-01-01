  1. Главная
Голиков Евгений Геннадьевич

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой перинатальный центр
ул. Можайская, 1Б
Консультация взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
