Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Голиченко Татьяна Николаевна
6.0
0
Голиченко Татьяна Николаевна
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Парацельс
ул. Новоивановская, 4А
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Лаврова
Наталья Евгеньевна
УЗИ-специалист
,
Врач ультразвуковой диагностики
6.3
8
Записаться
Виноградова
Елена Викторовна
УЗИ-специалист
8.4
11
Записаться
Григорьев
Дмитрий Григорьевич
УЗИ-специалист
,
Уролог
,
Хирург
,
Уролог-андролог
7.8
6
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...