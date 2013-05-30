  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Голенкова Юлия Владимировна
Голенкова Юлия Владимировна
6.0
0

Голенкова Юлия Владимировна

Кардиолог
Стаж 17 лет
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования. Сибирский государственный медицинский университет. Федерального агенства по здравоохранению и социальному развитию, 2008 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Терапия", Новосибирский государственный медицинский университет, 2009 г.
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Кардиология", ТГМУ, 2013 г.
Курсы повышения квалификации
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, ПП «Кардиология», от 30.05.2013 г.
  • ГБОУ ВПО ТГМУ ПП Функциональная диагностика от 22.12.2014 г.
  • ГБОУ ВПО ТГМУ сертификат Кардиология от 30.06.2018 г
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №3
ул. Луговая, 55
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи