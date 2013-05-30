Голенкова Юлия Владимировна

Консультации пациентов с гипертонической болезнью, ИБС, сердечной недостаточностью, тахикардией, брадикардией и другими нарушениями ритма сердца и проводимости, врождёнными и приобретёнными пороками сердца и сосудов, дислипидемией и др. Диагностика и подбор терапии пациентам с суправентрикулярными аритмиями (мерцательная аритмия – фибрилляция и трепетание предсердий), наджелудочковыми тахикардиями, желудочковыми аритмиями, экстрасистолией. Наблюдение и лечение пациентов, перенесших инфаркт миокарда, в том числе пациентов после аорто-коронарного шунтирования (АКШ) и стентирования (ангиопластики). Курация пациентов после оперативного лечения тахиаритмий (после РЧА фибрилляции предсердий, трепетания, реципрокной тахикардии при WPW, АВУРТ)