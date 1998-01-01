  1. Главная
Гоголева Ирина Вячеславовна
6.0
0

Гоголева Ирина Вячеславовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 22 года
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Офтальмология", 2014 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
