Го Денис Тонкюевич
Го Денис Тонкюевич

Стоматолог-хирург, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 15 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2003-2008 гг.
  • Клиническая интернатура по специальности "Стоматология общей практики", ВГМУ, 2009 г.
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология хирургическая", Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения, 2010 г.
Курсы повышения квалификации
  • "Дентальная имплантация", Факультет усовершенствования врачей Моники, г. Москва, 2011 г.
  • "Ксеноновая анестезия, ксеноновая терапия", ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России, г. Екатеринбург, 2012 г.
  • "Стоматология хирургическая", КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" министерства здравоохранения Хабаровского края, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Опыт работы
  • Врач стоматолог-хирург, стоматологическая клиника "ДенТАС", 2009-2011 гг.
  • Врач стоматолог-хирург, стоматологическая клиника "Ультрадент", 2010-2011 гг.
  • Врач стоматолог-хирург, стоматологическая клиника "Сона плюс", 2011-2016 гг.
Адреса и стоимость приёма
Centera
пр-т Острякова, 8
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
6 отзывов

