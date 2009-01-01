Го Денис Тонкюевич
Стаж 15 лет
Врач стоматолог-хирург, челюстно-лицевой хирург с большим опытом работы и знаниями, полученными за 14 лет непрерывного обучения. Проводит как простые операции (удаление зуба простое/сложное), так и сложные (пластика уздечки губ, языка, резекция, имплантация, одномоментная имплантация, костная пластика, синус-лифтинг закрытый/открытый).
пр-т Острякова, 8
