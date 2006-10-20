  1. Главная
Глушенко Денис Евгеньевич
Глушенко Денис Евгеньевич

Врач ультразвуковой диагностики, Зав. отделением ультразвуковой и функциональной диагностики
Стаж 19 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский Университет, специальность “Педиатрия”, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • «Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии», ФГОУ Институт повышения квалификации ФМБА России г. Москва, 04.02.2008 г.
  • «УЗИ сосудистой системы», 20.10.2006 г.
  • «УЗД заболеваний поверхностно расположенных органов мягких тканей и суставов», г. Хабаровск, 17.05.2006 г.
Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
