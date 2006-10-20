Врачи
Глушенко Денис Евгеньевич
10
16
Глушенко Денис Евгеньевич
Врач ультразвуковой диагностики
,
Зав. отделением ультразвуковой и функциональной диагностики
Стаж 19 лет
Информация о враче
Образование
Владивостокский Государственный Медицинский Университет, специальность “Педиатрия”, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
«Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии», ФГОУ Институт повышения квалификации ФМБА России г. Москва, 04.02.2008 г.
«УЗИ сосудистой системы», 20.10.2006 г.
«УЗД заболеваний поверхностно расположенных органов мягких тканей и суставов», г. Хабаровск, 17.05.2006 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
16 отзывов
Запись по телефону
