Глушак Сергей Викторович
6.0
0

Глушак Сергей Викторович

Эндоскопист, Зав. отделением
Стаж 45 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1979 окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Эндоскопия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Заведующий отделением, Врач-эндоскопист, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
