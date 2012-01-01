Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Глушак Сергей Викторович
6.0
0
Глушак Сергей Викторович
Эндоскопист
,
Зав. отделением
Стаж 45 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1979 окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Эндоскопия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Заведующий отделением, Врач-эндоскопист, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Козлов
Юрий Владимирович
Эндоскопист
7.3
6
Записаться
Третьякова
Ольга Геннадьевна
Гастроэнтеролог
,
Зав. отделением
6.6
2
Записаться
Семененко
Наталья Владимировна
Гастроэнтеролог
,
Зав. отделением
6.5
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...