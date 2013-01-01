Глушак Нина Павловна

  1. Главная
Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Образование
  • ВГМИ, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Фтизиатрия", ТГМУ, 2013 г.
Опыт работы
  • Заведующая 12-м отделением дневного стационара, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Южно-Уральская, 16
Первичный приём взрослых
Фтизиатр
По запросу
