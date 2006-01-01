  1. Главная
Глущак Сергей Сергеевич
6.0
0

Глущак Сергей Сергеевич

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Травматология и ортопедия", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
ул. Кирова, 95
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
