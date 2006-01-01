Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Глущак Сергей Сергеевич
6.0
0
Глущак Сергей Сергеевич
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Травматология и ортопедия", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
ул. Кирова, 95
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Зинченко
Константин Валентинович
Травматолог-ортопед
9.0
11
Записаться
Дьяченко
Юлия Александровна
Травматолог-ортопед
6.0
0
Записаться
Пашко
Владимир Николаевич
Травматолог-ортопед
6.6
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...