Глухова Елена Зельмановна
6.0
0
Глухова Елена Зельмановна
Кардиолог
Стаж 50 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
Ленинградский государственный медицинский институт, 1973 г .окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Детская кардиология", Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Первичный приём детей
Кардиолог
По запросу
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём детей
Кардиолог
По запросу
