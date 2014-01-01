  1. Главная
Глухова Елена Зельмановна
6.0
0

Глухова Елена Зельмановна

Кардиолог
Стаж 50 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Ленинградский государственный медицинский институт, 1973 г .окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Детская кардиология", Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Первичный приём детей
Кардиолог
По запросу
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём детей
Кардиолог
По запросу
