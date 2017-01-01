Врачи
Глухарева Анастасия Борисовна
6.0
0
Глухарева Анастасия Борисовна
Невролог (невропатолог)
Стаж 7 лет
Информация о враче
Образование
В 2015 году получен диплом ТГМУ специализация "Лечебное дело".
В 2017 году получен диплом об окончании ординатуры по специальности "Неврология", присвоена квалификация "Врач невролог".
В 2017 году получен сертификат, допущена к осуществелению медицинской или фармацевтической деятельности по специальности "Неврология"
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Санас
ул. Русская, 76
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
