Глухарева Анастасия Борисовна
6.0
0

Глухарева Анастасия Борисовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 7 лет
Информация о враче
Образование
  • В 2015 году получен диплом ТГМУ специализация "Лечебное дело".
  • В 2017 году получен диплом об окончании ординатуры по специальности "Неврология", присвоена квалификация "Врач невролог".
  • В 2017 году получен сертификат, допущена к осуществелению медицинской или фармацевтической деятельности по специальности "Неврология"
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Санас
ул. Русская, 76
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

