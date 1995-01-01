Врачи
Глотова Елена Ивановна
Глотова Елена Ивановна
Педиатр
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1995 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", 2015 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №4
ул. Калинина, 51
Первичный приём детей
Педиатр
