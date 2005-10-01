Глинская Ольга Владимировна
Стаж 31 год
Принимает детей
Осуществляет помощь пациентам, нуждающимся в зубосохраняющих операциях и имплантации зубов после их утраты. Проводит консервативное и оперативное лечение пациентам с заболеваниями пародонта. Специалист имеет большой практический опыт в проведении стоматологического лечения под общим наркозом. Имплантацию врач осуществляет, используя системы производства США, Швейцарии, Израиля и Кореи.
Адреса и стоимость приёма
ул. Шилкинская, 6В
Первичный приём детей
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог
По запросу
Консультация взрослых
Стоматолог-пародонтолог
Бесплатно
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Стоматолог-имплантолог
Бесплатно
Стоматолог-терапевт
По запросу
Консультация детей
Стоматолог-пародонтолог
Бесплатно
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Стоматолог-терапевт
По запросу
