Глинская Ольга Владимировна
7.6
9

Глинская Ольга Владимировна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 31 год
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Хабаровский государственный медицинский институт (ХГОТКЗМИ), 1992 г. окончания
  • Интернатура по специальности стоматология, 1992 - 1993 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Кемеровская государственная медицинская академия, «Стоматология хирургическая», 1999 г.
  • Владивостокский центр медицины катастроф неотложных состояний и скорой медицинской помощи «Неотложная помощь в стоматологии хирургической», 1999 г.
  • Дальневосточный государственный медицинский университет, «Стоматология терапевтическая», 2002 г.
Еще 24
Участие в ассоциациях
  • Регулярно принимает участие в конференциях и симпозиумах Приморской региональной общественной организации «Ассоциация стоматологов Приморского края»
  • Является постоянным участником конференций и практических семинаров проводимых ведущими компаниями и специалистами в области имплантологии, костной пластике, и эстетической стоматологии. Компании Nobel Biocare, SGS Dental, 3M Espe, Densplay implants, Unident
Опыт работы
  • Врач стоматолог-хирург, Краевая стоматологическая поликлиника, 1993 - 2005 гг.
  • Врач стоматолог-хирург, имплантолог, стоматологическая клиника ООО «ИМПЛАНТС», с сентября 2002 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Имплантс
ул. Шилкинская, 6В
Первичный приём детей
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог
По запросу
Консультация взрослых
Стоматолог-пародонтолог
Бесплатно
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Стоматолог-имплантолог
Бесплатно
Стоматолог-терапевт
По запросу
Консультация детей
Стоматолог-пародонтолог
Бесплатно
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Стоматолог-терапевт
По запросу
