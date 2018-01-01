  1. Главная
Глебова Татьяна Дмитриевна
Глебова Татьяна Дмитриевна

Стоматолог-хирург, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Дагестанский государственный медицинский институт, Стоматология, 1977 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Стоматология хирургическая", до 2020 г.
  • Сертификат "Стоматология детская", до 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Заведующая детским отделением, Врач-стоматолог хирург, КГБУЗ "Владивостокская стоматологическая поликлиника № 2", по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Краевая стоматологическая поликлиника
ул. Борисенко, 31
Первичный приём детей
Стоматолог-хирург
По запросу
