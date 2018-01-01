Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Глебова Татьяна Дмитриевна
6.0
0
Глебова Татьяна Дмитриевна
Стоматолог-хирург
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Дагестанский государственный медицинский институт, Стоматология, 1977 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология хирургическая", до 2020 г.
Сертификат "Стоматология детская", до 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Заведующая детским отделением, Врач-стоматолог хирург, КГБУЗ "Владивостокская стоматологическая поликлиника № 2", по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая стоматологическая поликлиника
ул. Борисенко, 31
Первичный приём детей
Стоматолог-хирург
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Осмоловский
Сергей Васильевич
Хирург
,
Зав. отделением
6.0
0
Записаться
Барадулина
Юлия Алексеевна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-хирург
6.2
1
Записаться
Попова
Юлия Викторовна
Фтизиатр
,
Зав. отделением
5.1
3
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...