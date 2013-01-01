  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Глазкова Наталья Николаевна
Глазкова Наталья Николаевна
6.0
0

Глазкова Наталья Николаевна

Ревматолог
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Ревматология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-ревматолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1
ул. Алеутская, 57 кор. 3
Первичный приём взрослых
Ревматолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи