Глазкова Наталья Николаевна
6.0
0
Глазкова Наталья Николаевна
Ревматолог
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Ревматология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Врач-ревматолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1
ул. Алеутская, 57 кор. 3
Первичный приём взрослых
Ревматолог
По запросу
