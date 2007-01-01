Врачи
Глазкова Анна Петровна
Глазкова Анна Петровна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
Стаж 17 лет
Информация о враче
Образование
Стоматологический факультет, Владивостокский Государственный Медицинский Университет, 2007 г. окончания
Клиническая интернатура по специальности «Стоматология общей практики», Владивостокский Государственный Медицинский Университет, 2008 г.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации в ГОУДПО «Институте повышения квалификации специалистов здравоохранения» по программе «Стоматология терапевтическая», г. Хабаровск, 2009 г.
Семинар по теме «Современный подход к эстетической реставрации фронтальной и жевательной групп зубов», г. Владивосток, 2009 г.
Семинар к.м.н. Болячина А.В. «Восстановление зубов после эндодонтического лечения», г. Владивосток, 2010 г.
Семинар «Художественное моделирование и реставрация зубов», 2010 г.
Семинар «Современные методы лечения кариеса зубов у детей», г.Владивосток, 2011 г.
Семинар к.м.н. Николаева А.И. «Медико-технологический алгоритм эстетической реставрации зубов композитными материалами», 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Ортодонтикс групп
ул. Станюковича, 52
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
Стоматолог
