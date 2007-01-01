  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Глазкова Анна Петровна
Глазкова Анна Петровна
6.3
1

Глазкова Анна Петровна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Стоматологический факультет, Владивостокский Государственный Медицинский Университет, 2007 г. окончания
  • Клиническая интернатура по специальности «Стоматология общей практики», Владивостокский Государственный Медицинский Университет, 2008 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации в ГОУДПО «Институте повышения квалификации специалистов здравоохранения» по программе «Стоматология терапевтическая», г. Хабаровск, 2009 г.
  • Семинар по теме «Современный подход к эстетической реставрации фронтальной и жевательной групп зубов», г. Владивосток, 2009 г.
  • Семинар к.м.н. Болячина А.В. «Восстановление зубов после эндодонтического лечения», г. Владивосток, 2010 г.
Еще 3
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Ортодонтикс групп
ул. Станюковича, 52
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи