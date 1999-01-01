  1. Главная
Гладков Анатолий Николаевич
6.0
0

Рентгенолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1999 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Аист
пр-т Океанский, 123В
Лотос
ул. Гоголя, 41
0 отзывов

