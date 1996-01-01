  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Гилифанов Евгений Альбертович
Гилифанов Евгений Альбертович
10
102

Гилифанов Евгений Альбертович

Лор (оториноларинголог), Хирург
Стаж 22 года / Кандидат медицинских наук
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 1994 г. окончания
  • Клиническая ординатура на кафедре лор-болезней на базе ГКБ № 1, 1994 - 1996 гг.
  • Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 2007 г.
Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование "Хирургические методы реабилитации слуха при хронических заболеваниях среднего уха", Новокузнецкий ГИДУВ, 1997 г.
  • Тематическое усовершенствование "Современные методы диагностики и лечения заболеваний органа слуха у детей. Актуальные вопросы сурдологии и слухопротезирования у детей и взрослых", Новокузнецкий ГИДУВ, 1999 г.
  • Повышение квалификации "Избранные вопросы микрохирургии среднего уха, ВМА им. Кирова, г. Санкт-Петербург, 2002 г.
Еще 3
Участие в ассоциациях
  • Участник многочисленных съездов семинаров, конференций, гг. Москва, Санкт-Петербург, Благовещенск, Хабаровск
Опыт работы
  • Заведующий лор-отделением, Госпиталь ветеранов войн, 1999 - 2002 гг.
  • Отделение эндоскопической и пластической хирургии, МУЗ ГКБ № 1 г. Владивостока, 2002 - 2008 гг.
  • Доцент кафедры ЛОР-болезней ВГМУ, 2008 г. - по настоящее время
Еще 1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
102 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи